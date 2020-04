"To wojna bez bomb i rozlewu krwi". Dokument "Koronawirus: włoskie centrum epidemii" w TVN24

Pracownicy służby zdrowia robią, co mogą, by ratować chorych. Mówią, że nigdy nie byli poddani większej presji - bo walka, którą toczą, nie jest równa. Rozmawiając o koronawirusie, używają wojskowych odniesień – to wojna bez bomb i rozlewu krwi, ale z ofiarami. We Włoszech wirus jak w mało którym kraju wyjątkowo obficie zbiera śmiertelne żniwo. Ewa Ewart poleca dokument "Koronawirus: włoskie centrum epidemii" w Niedzielę Wielkanocną o godzinie 12.45 w TVN24.