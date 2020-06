"Amerykański powrót w kosmos" w TVN24 GO

To pierwszy taki lot od dekady i pierwszy w historii prywatnej firmy. Dokument Discovery "Amerykański powrót w kosmos" o najgłośniejszej misji kosmicznej ostatnich lat – Demo-2 jest już dostępny w TVN24 GO.

Dokument Discovery pokazuje kulisy startu statku kosmicznego "Crew Dragon" z soboty 30 maja. To był pierwszy załogowy lot z terenu USA od blisko dekady. Discovery przedstawia unikalne nagrania z tego wydarzenia.

Astronom Jerzy Rafalski we "Wstajesz i wiesz" zwrócił uwagę, że to nie do końca "powrót" Amerykanów w kosmos.

- Amerykanie są cały czas w kosmosie, tylko teraz chcą uniezależnić się od innych państw i pokazać: my cały czas działamy - powiedział. - To, że nie wrócili na księżyc, czy zapomnieli o nim na 50 lat, to nie znaczy, że wypadli (ze stawki - red.). Amerykanie już myślą o poważniejszych lotach w kosmos - przyznał.

Według niego, aktualne działania, między innymi związane ze startem rakiety Falcon 9, to "piękny znak dla świata". - Mówią: popatrzcie: jak lekko i łatwo potrafimy polecieć na orbitę. Skoro potrafimy się dostać na orbitę, to polecimy i dalej - tłumaczył Rafalski.

"Loty kosmiczne to coś więcej niż medialne wydarzenia"

W podobnym tonie o "powrocie" Amerykanów w kosmos wypowiadał się w TVN24 popularyzator astronomii Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach". Stwierdził, że "Amerykanie pewnie woleli nie wisieć na usługach Rosjan, nie być zależnymi od tego, co oni powiedzą, bo wystarczyłoby jedno słowo, jedna decyzja nie po myśli amerykańskiego rządu i nagle Amerykanie zostają odcięci od całego wielkiego projektu, jakim jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna". - Raczej nie można sobie na coś takiego pozwolić - mówił Wójcicki.

- Nikt nie będzie chciał być uzależniony od kogoś innego. Ciekawym przykładem takiego uzależnienia od technologii kosmicznych jest to, co kilka lat temu robiła Unia Europejska, która z USA żyje w bardzo dobrej relacji (...), a mimo to zdecydowała się stworzyć swój własny system nawigacji satelitarnej - mówił Wójcicki.

Popularyzator astronomii w rozmowie z TVN24 przed emisją dokumentu mówił także, że "dzisiaj myślimy o locie kosmicznym w kontekście wielkiego wydarzenia medialnego". - Ale trzeba pamiętać, że loty kosmiczne i eksploracja kosmosu to coś więcej niż te medialne wydarzenia, to coś więcej niż to czym zachwycamy się przez pięć minut, ale do czego prowadzą często lata badań rozwoju technologii - mówił Karol Wójcicki.

- Rozwoju, który jest chyba jednym z najszybszych, bo tu rzeczywiście potrzeba nowych rozwiązań - dodał.

Misja NASA i SpaceX

30 maja rakieta Falcon 9 wystartowała z Przylądka Canaveral na Florydzie, wynosząc na orbitę statek Dragon z dwoma astronautami na pokładzie. Tak rozpoczęła się historyczna misja NASA i SpaceX. To pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z terytorium USA od prawie 10 lat.

Start historycznej misji Demo-2 NASA

