Świat

Co godzinę uśmierca 900 osób. Nowy film Ewy Ewart o "cichym zabójcy"

DO OSTATNIEGO ODDECHU_ZWIASTUN 01
"Do ostatniego oddechu" - zwiastun filmu, reż. Ewa Ewart
Źródło: TVN24
Smog to cichy zabójca, który truje nas niezależnie od szerokości geograficznej - mówiła Ewa Ewart tuż przed premierą swojego nowego filmu "Do ostatniego oddechu". Reżyserka i dokumentalistka zapowiada, że widzowie mogą być zaskoczeni tym, czego dowiedzą się z dokumentu.

Bohaterowie filmu Ewy Ewart mieszkają w różnych częściach świata, ale łączy ich strach związany z zanieczyszczeniem powietrza. "Życie w tej okolicy przypomina życie w ciemnej jamie. Żyjemy w strachu o nasze dzieci i o osoby starsze", "Życie tutaj jest wyrokiem śmierci", "Mam nowo narodzonego syna i zastanawiam się, jaką planetę przekażę jemu, następnemu oraz przyszłemu pokoleniu" - mówią.

Porażające dane

Dokument przedstawia problem smogu w globalnej perspektywie. Twórcy zwracają uwagę na dane, obok których trudno przejść obojętnie: Aż 99 proc. światowej populacji oddycha toksycznym powietrzem. Co godzinę na świecie umiera z tego powodu blisko 900 osób, często po latach cierpienia na choroby bezpośrednio spowodowane oddychaniem powietrzem, które truje. Jego zanieczyszczenie, odpowiedzialne za blisko osiem milionów przedwczesnych zgonów rocznie, jest większym zagrożeniem niż palenie tytoniu.

Film realizowany był w Polsce, Wielkiej Brytanii, Chile, Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki i Pakistanie. Twórcy odwiedzili miasta i regiony najbardziej dotknięte zanieczyszczeniem powietrza, ujawniając jego niszczycielski wpływ.

Od przypadkowej rozmowy do zdjęć na kilku kontynentach

- Smog to cichy zabójca, który truje nas niezależnie od szerokości geograficznej - mówi Ewa Ewart w rozmowie z portalem tvn24.pl. - Razem z Mateuszem Kruszelnickim, który jest fantastycznym operatorem i kompanem podróży, zjechaliśmy pół świata. W filmie obecny jest praktycznie każdy kontynent - zaznacza reżyserka i dokumentalistka.

Kadr z filmu "Do ostatniego oddechu", reż. Ewa Ewart
Kadr z filmu "Do ostatniego oddechu", reż. Ewa Ewart
Źródło: TVN24

Twórczyni dokumentu nie miała problemu ze znalezieniem do filmu rozmówców, którzy wiedzą, z czym się łączy narażenie na smog, i którzy są dotknięci skutkami jego działania. - Osób, które są zdesperowane, sfrustrowane sytuacją i świadome kryzysu jest coraz więcej. Najczęściej działają w ramach oddolnych inicjatyw, bo tych odgórnych niestety brakuje - twierdzi.

Pomysł na realizację filmu zrodził się podczas przypadkowej rozmowy z Andrzejem Gułą, współzałożycielem Polskiego Alarmu Smogowego oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego. Ewa Ewart spotkała go w 2023 roku. W tym samym roku PAS został nominowany do prestiżowej nagrody Earthshot Prize Awards ustanowionej przez księcia Williama.

Widzowie będą zaskoczeni

Reżyserka "Do ostatniego oddechu" w rozmowie z tvn24.pl przyznaje, że w trakcie pracy nad filmem zaskoczyło ją to, czego dowiedziała się o Kalifornii, zamożnym stanie USA, w kontekście smogu. - Zobaczyłam Kalifornię, o jakiej mi się nie śniło. Myślę, że to będzie element filmu, który najbardziej zaskoczy widzów - ocenia Ewa Ewart. Jak przekonuje, film zwraca uwagę na niuanse, z których wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy.

"Do ostatniego oddechu" można od dziś obejrzeć na platformie TVN24+. W niedzielę o godz. 17.00 dokument zostanie wyemitowany w TVN24.

OGLĄDAJ: "Do ostatniego oddechu". Co godzinę na świecie brudne powietrze zabija 900 osób
"Do ostatniego oddechu". Co godzinę na świecie brudne powietrze zabija 900 osób
NOWY FILM EWY EWART

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Producentem "Do ostatniego oddechu" jest Orient Film. Koproducentami są: Polski Alarm Smogowy, Clean Air Fund, TVN S.A., Jakubas Investment, Lux Med.

Nagroda Złotego Kopernika dla Ewy Ewart. "Nie mogłam tego filmu nie zrobić"

Do ostatniej kropli

Redagowała Anna Zaleska

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
