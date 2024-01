Rosjanie uważają wojnę za najważniejszą i negatywną okoliczność w ich życiu i chcą, aby zakończyła się ona jak najszybciej - pisze Wiorstka. Do takiego wniosku doszli nie tylko niezależni socjolodzy, ale także osoby zajmujące się badaniem opinii publicznej na rzecz Kremla – dodała.

Socjolog: odsetek zwolenników eskalacji spada

Socjolog Oleg Żurawliow z rosyjskiego Laboratorium Socjologii Publicznej mówił Wiorstce: - Przyjrzeliśmy się, jak ludzie wyrażają swój stosunek do wojny w rozmowach na żywo.

Żurawliow powiedział, że w grudniu zeszłego roku wolontariusze tej pracowni jeździli do różnych regionów, wsi i miast, także tych położonych w pobliżu linii frontu. Wolontariusze przebywali w tych miejscach przez kilka tygodni, integrując się z lokalną społecznością i próbując zrozumieć, jak ludzie przeżywają wojnę. Wniosek: chęć jak najszybszego zakończenia wojny osiągnęła swój szczyt od jej początku. A odsetek zwolenników eskalacji spada - dowodził socjolog.

Przyczyny zmęczenia wojną

- Na samym początku wojny w sondażach widzieliśmy dane o bezwarunkowym poparciu operacji specjalnej (propagandowe określenie inwazji zbrojnej - red.). Zaczęliśmy robić to, co zwykle robimy – przeprowadzać badania jakościowe, aby zrozumieć, co kryje się za tymi liczbami – wyjaśniał Żurawliow.