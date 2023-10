Dmytro Kułeba: wyczuwa się konsensus w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej

- Dzisiejsze posiedzenie poświęcone było między innymi członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. Za stołem (rozmów - red.) wyczuwało się konsensus. Jest to (uzyskanie członkostwa - red.) tylko kwestia czasu. Wszyscy są nastawieni na to, by iść do przodu. I Ukraina, i UE są zgodne, że należy iść do przodu z maksymalną prędkością i biorąc pod uwagę wszystkie reformy, które Ukraina realizowała, realizuje i będzie realizować - powiedział Kułeba na wspólnej konferencji prasowej z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem.