Dmytro Kułeba: rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim o misji pokojowej, ale żadna propozycja nie może być skierowana na zamrożenie konfliktu

Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że przybył do Polski "z bardzo konkretnym zadaniem od mojego prezydenta". - Omówiliśmy z przedstawicielami polskiego rządu, co jeszcze możemy zrobić, żeby wygrać z Rosją - powiedział. Został też zapytany o propozycję rozmieszczenia sił pokojowych NATO w Ukrainie.

- To było jednym z powodów, dla których przybyłem do Polski, aby odbyć pogłębioną rozmowę z panem Kaczyńskim w zakresie tej inicjatywy, aby lepiej zrozumieć skąd się wziął ten pomysł, jak można by go wdrożyć - powiedział Kułeba i dodał, że odbył z prezesem PiS "dosyć konstruktywną rozmowę". - Ukraina jest zainteresowana różnymi rozwiązaniami i drogami naprzód, natomiast problem, który mamy, jest taki, że żadna inicjatywa czy propozycja nie może być skierowana na zamrożenie konfliktu w jego obecnych ramach - dodał. - Potrzebujemy opcji, które pozwolą odepchnąć Rosję, wyzwolić nasze terytorium, przynieść Ukrainie pokój i sprawić, żeby Rosja zapłaciła a to, co zrobiła z Ukrainą - podkreślił.