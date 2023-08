"Wagner" wśród ofiar wypadku samolotu w Rosji. Kim był Dmitrij Utkin, "prawa ręka" Prigożyna

Jak podała agencja Interfax, na miejscu katastrofy samolotu Embraer, który rozbił się 23 sierpnia wieczorem w obwodzie twerskim, znaleziono ciała 10 ofiar . Rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja opublikowała listę nazwisk osób obecnych na pokładzie: wśród nich Jewgienij Prigożyn i Dmitrij Utkin, jego "prawa ręka". To od pseudonimu tego ostatniego - Wagner - wzięła nazwę najemnicza firma wojskowa, Grupa Wagnera.

"Prawa ręka" Prigożyna - kim był Dmitrij Utkin

Urodzony w 1970 roku Utkin to były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, służył też podczas obu wojen w Czeczenii - przekazał w czwartek "Guardian", dodając, że był on również wśród członków Grupy Wagnera, którzy od 2014 roku brali udział w rosyjskich operacjach na wschodzie Ukrainy . Zanim przeszedł na emeryturę , na początku XXI wieku przez 10 lat służył jako dowódca 2. brygady sił specjalnych GRU (specnazu) na granicy z Estonią .

Według niezależnego portalu Meduza, Utkin zaczął brać udział w operacjach najemniczych w 2013 roku, walcząc po stronie prezydenta Baszara al-Asada w ramach Korpusu Słowiańskiego. Najemnicy zostali "zmuszeni" do powrotu do Rosji w październiku tego samego roku po tym, jak "o włos uniknęli otoczenia przez siły rebeliantów". "Wagner" i jego oddział do Syrii miał powrócić w 2015 roku po odbyciu szkolenia w "specjalnie wyposażonej bazie w Kraju Krasnodarskim" - podała Meduza dzień po katastrofie samolotu w obwodzie twerskim.