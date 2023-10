Do wygrania 36 tysięcy biletów na podróż pociągami po Europie. Jak je uzyskać?

36 tysięcy biletów na podróż pociągami po całej Europie jest do wygrania w kolejnej edycji unijnego programu DiscoverEU. Dzięki niemu osoby mające 18 lat mogą przemieszczać się po kontynencie za darmo, a także otrzymać specjalną kartę, uprawniającą do wielu zniżek podczas podróży. Aby skorzystać z tych możliwości, należy wypełnić quiz.

Od 4 października trwa przyjmowanie zgłoszeń do programu Komisji Europejskiej DiscoverEU. Jego podstawowym założeniem jest umożliwienie młodym ludziom odbycia podróży po Europie, poznawania jej bogactwa kulturowego i historii oraz nawiązywanie kontaktów z ludźmi. Osoby, które zostaną wyłonione w ramach konkursu, będą mogły odbyć podróż trwającą co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Otrzymają bilety na podróż koleją oraz europejską kartę młodzieżową DiscoverEU, która uprawnia do zniżek np. przy wstępie do obiektów turystycznych i sportowych, płaceniu za kursy i warsztaty, przejazdach transportem lokalnym, zakwaterowaniu czy wyżywieniu.

DiscoverEU - kto może wziąć udział?

W programie mogą wziąć udział osoby, które urodziły się w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, czyli tegoroczni 18-latkowie. Muszą mieć obywatelstwo lub zamieszkiwać w jednym z krajów UE lub Islandii, Lichtensteinie, Macedonii Płn., Norwegii, Serbii i Turcji. Muszą także podać w formularzu zgłoszeniowym prawidłowy numer dowodu tożsamości, paszportu lub karty pobytowej. Kolejnym krokiem jest rozwiązanie quizu i odpowiedzenie na pytanie dodatkowe. Liczba biletów możliwych do wygrania w danym kraju jest proporcjonalna do liczby jego ludności w stosunku do pozostałych państw. W tym roku łącznie w puli znalazło się 36 tysięcy biletów.

Laureaci konkursu będą mogli wybrać dwa warianty podróży. Jeden z nich to ustalony plan, w ramach którego można odwiedzić maksymalnie dwa kraje lub dwa miasta w tym samym kraju, a drugi to elastyczny plan, w którym liczba krajów nie jest ograniczona, ale na przejazdy można przeznaczyć nie więcej niż łącznie tydzień. W tej drugiej opcji można w ciągu dowolnie wybranych siedmiu dni podróżować tyloma pociągami, iloma się chce. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych pociągach obowiązkowa jest rezerwacja, a liczba miejsc w pociągu może być ograniczona (Komisja Europejska nie pokrywa kosztów rezerwacji miejsc w wariancie elastycznym, ale w ustalonym już tak). Każdemu laureatowi przysługuje bilet o wartości 273,35 euro, zarówno ustalony, jak i elastyczny. Bilety będą upoważniały wyłącznie do przejazdu 2. klasą. Szczegóły na temat wariantów programu i opcji podróży znajdują się tutaj.

Operatorem programu jest Grupa Eurail, zrzeszająca 36 europejskich przewoźników kolejowych i promowych. Według informacji PKP Intercity w zeszłorocznej edycji konkursu wzięło udział prawie 10 tys. Polaków, z czego ponad 2,7 tys. została nagrodzona darmowymi biletami. Według badania przeprowadzonego przez Eurostat z okazji Europejskiego Roku Młodzieży - o tej inicjatywie wie jednak zaledwie 5 proc. młodych Polek i Polaków.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie youth.europa.eu. Zgłoszenia przyjmowane będą do godz. 12:00 18 października 2023 roku.

Autor:pb//am

Źródło: youth.europa.eu, intercity.pl, Komisja Europejska