Jaka dieta jest najgorsza dla środowiska? Nigdy dotąd nie wykazano tego tak dokładnie

Dieta wegańska jest najmniej szkodliwa dla środowiska i pozwala ograniczyć nawet 75 proc. emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do diety bogatej w mięso - ustalili brytyjscy naukowcy. Jedna osoba na diecie mięsnej przyczynia się do produkcji ponad 10 kg CO2 dziennie, osoba na diecie wegańskiej - do produkcji niecałych 2,5 kg.

Nowe badanie o spożyciu mięsa

Jak opisuje BBC, w badaniu wzięło udział 55 tys. Brytyjczyków, których podzielono na pięć grup. W pierwszej znalazły się osoby, które jedzą ponad 100 gram mięsa dziennie, w drugiej osoby, które jedzą do 50 g mięsa dziennie, a w kolejnych grupach osoby jedzące ryby, wegetarianie i weganie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dieta osoby jedzącej największe ilości mięsa przyczynia się do produkcji średnio 10,24 kg gazów cieplarnianych każdego dnia, a dieta osoby jedzącej małe ilości mięsa - do produkcji 5,37 kg CO2 dziennie. Następne są osoby jedzące ryby (4,74 kg) i wegetarianie (4,16 kg), a na samym końcu znajdują się weganie, których dieta całkowicie wyklucza produkty zwierzęce - przyczynia się ona do jedynie 2,47 kg emisji CO2 dziennie (od osoby). Badacze ustalili, że dieta wegańska wiąże się z mniejszymi o 75 proc. emisjami dwutlenku węgla niż dieta bogata w mięso oraz w o 66 proc. mniejszym stopniu przyczynia się do niszczenia dzikiej przyrody i zużywa o 54 proc. mniej wody - dodaje Guardian.