Redakcja poleca:

Świat

"Die Zeit" o co najmniej "czterech poufnych spotkaniach" Rosjan i Niemców

Abu Zabi
Dan Driscoll przyjechał na rozmowy pokojowe do Abu Zabi
Źródło: TVN24
Tajne rozmowy niemieckich polityków i lobbystów z przedstawicielami Rosji miały odbywać się regularnie, o czym donosi "Die Zeit". Tygodnik zaznacza, że to spotkania pomiędzy "starymi znajomymi" i wskazuje, którzy dyplomaci byli w nie zaangażowani.

Co najmniej cztery poufne spotkania pomiędzy stroną rosyjską i niemiecką miały miejsce w ciągu ostatniego roku - donosi niemiecki tygodnik "Die Zeit". Ostatnie z nich miało odbyć się w Abu Zabi, drugim największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To tam doszło do rozmów pomiędzy stroną amerykańską, rosyjską i ukraińską, o czym pod koniec listopada donosiły media.

Jak wskazuje niemiecki dziennik, "Abu Zabi jest idealnym miejscem na konspiracyjne spotkania dyplomatów z Niemiec i Rosji. Obywatele obu państw mogą tam bez przeszkód dotrzeć. W pustynnym państwie mają zapewnioną dyskrecję". Redakcja stawia pytanie, czy wynikiem tych spotkań będzie wizyta doradcy Putina Michaiła Szwydkoja w Berlinie?

Według wiedzy redakcji "Die Zeit" na pierwszy weekend listopada delegacja zaufanych ludzi Putina wynajęła na tajne spotkanie z byłymi niemieckimi politykami i lobbystami pokoje w luksusowym hotelu Bab al-Qasr nad Zatoką Perską. Jak ustaliła redakcja tygodnika, było to co najmniej czwarte spotkanie Niemców z Rosjanami. "Rosjanie najwyraźniej próbują stworzyć dyskretny kanał komunikacji z rządem niemieckim", komentuje "Die Zeit".

Wcześniej spotykano się w stolicy Azerbejdżanu, Baku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz
Tajne operacje na Grenlandii? Amerykański dyplomata wezwany do MSZ

Tajne operacje na Grenlandii? Amerykański dyplomata wezwany do MSZ

Media: poufne rozmowy między Moskwą a Berlinem

W Abu Zabi obecni byli dawny szef Urzędu Kanclerza Federalnego (w czasach, gdy kanclerzem była Angela Merkel) Ronald Pofalla z CDU i prezes Forum Niemiecko-Rosyjskiego Martin Hoffmann, a także prawdopodobnie były szef SPD Matthias Platzek. Ze strony rosyjskiej udział brali szef rady nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow i pełnomocnik Putina do spraw praw człowieka Walery Fadejew. Fadejew, zaznaczyła redakcja, ma z powodu udziału w szerzeniu propagandy wojennej zakaz wjazdu do UE. W ostatniej chwili swój udział odwołał pełnomocnik Putina do spraw kultury Michaił Szwydkoj.

Zdaniem "Die Zeit" tematem rozmów między "starymi znajomymi" jest ożywienie "Dialogu Petersburskiego", czyli formatu rozmów niemiecko-rosyjskich zapoczątkowanych w 2001 przez kanclerza Gerharda Schroedera i Putina. Merkel odwołała ten format w 2021 r. ze względu na napięcia między Berlinem a Moskwą. "Die Zeit" pisze, że podczas spotkania w Abu Zabi strona niemiecka poinformowała o podróży Pofalli i Hoffmanna do Moskwy na początku grudnia. Co więcej, możliwa będzie wizyta Michaiła Szwydkoja w Niemczech. Na jego przyjazd wyraził podobno zgodę minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.

"Byłaby to pierwsza od wybuchu wojny przeciwko Ukrainie cztery lata temu wizyta przedstawiciela rosyjskiego rządu i polityczny triumf Kremla", ocenił "Die Zeit".

Gazeta zaznaczyła, że Szwydkoj nie znajduje się na liście osób objętych zakazem wjazdu do Niemiec i od lat utrzymuje bliskie kontakty z Niemcami. W latach odprężenia był częstym gościem w Niemczech. Uchodzi za wielbiciela twórczości Tomasza Manna i "przyjazną twarzą Kremla". "Interesuje się muzyką i teatrem, ale powodem wizyty w Niemczech nie jest zapewne pragnienie obejrzenia baletu 'Jezioro łabędzie' w wykonaniu Berlińskiego Baletu Państwowego" - ironizuje redakcja.

pc

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: PAP, Die Zeit, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia/CC BY-SA 4.0/Wadiia

Rosja Niemcy
