Papież o krytykach i wywieranej presji. "Wciąż żyję, chociaż niektórzy chcieli, żebym umarł"

Powoływanie się na powiernika papieża

"To, że Franciszek ma wielu przeciwników w Kościele, nie jest tajemnicą, ani niczym niezwykłym (...). Zazwyczaj jednak konflikty te nie są poruszane publicznie, a już na pewno nie przez samego papieża" - zwrócił uwagę w środowej publikacji "Die Welt". Można by "wręcz pomyśleć, że wypowiedzi te w ogóle nie były autentyczne, tak jak w przeszłości wielokrotnie zdarzały się sfałszowane cytaty z papieża, którym Watykan często zaprzeczał dopiero po kilku tygodniach" - dodał dziennik.

Pod "presją" dziennikarzy

W trakcie rozmowy papież dał również do zrozumienia, że dotyka go krytyka w Kościele. "Tak, są księża, którzy robią mi przykre uwagi" - powiedział Franciszek. "Zarzucają mi, że rzekomo zawsze mówię tylko o sprawach społecznych, że jestem komunistą" - dodał, cytowany przez "Die Welt", który podkreślił, że Franciszek czuje się pod presją nie tylko duchowieństwa, ale także dziennikarzy.

Papież mówił na spotkaniu z jezuitami, że "jest wielki katolicki kanał informacyjny", który "ciągle mówi źle o papieżu". Stwierdził: "Osobiście zasługuję na ataki i obelgi, bo jestem grzesznikiem. Ale Kościół na to nie zasługuje. Są dziełem diabła. To właśnie powiedziałem niektórym z nich". Słowa o katolickim kanale informacyjnym "to najwyraźniej" odniesienie do międzynarodowej stacji EWTN - pisze "Die Welt".