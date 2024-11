Ten problem Kijowa staje się "krytyczny"

Dezercja pozbawia ukraińską armię rozpaczliwie potrzebnej siły roboczej i paraliżuje jej plany bojowe w kluczowym momencie wojny z Rosją - pisze Associated Press. Dodaje, że to może postawić Kijów w bardzo niekorzystnej sytuacji w kontekście ewentualnych przyszłych rozmowów o zawieszeniu broni. - Problem stał się krytyczy - przyznaje jeden z cytowanych przez agencję analityków.

"Stawiając czoła wszelkim możliwym niedoborom, dziesiątki tysięcy ukraińskich żołnierzy, zmęczonych i pozbawionych sił, uciekło z pola walki i pozycji na linii frontu" - pisze agencja Associated Press. Z relacji wojskowych dowódców wynika, że swoje stanowiska opuściły całe jednostki, pozostawiając linie obronne bez żołnierzy i tym samym przyspieszając straty terytorialne.

Ołeksandr Kowalenko, analityk wojskowy z Kijowa ocenia, że problem z dezercją "stał się krytyczny". I dodaje, że będzie tylko narastał. Agencja zwraca uwagę, że chociaż Moskwa również zmaga się z dezercjami, to dezerterujący Ukraińcy "obnażyli głęboko zakorzenione problemy nękające ich wojsko, a także sposób, w jaki Kijów radzi sobie z wojną, od wadliwej mobilizacji po nadmierne rozciąganie i wyniszczanie jednostek na linii frontu".

"Oszałamiająco wysoka liczba" dezercji

Associated Press przywołuje relację dwóch dezerterów. Tylko jeden z nich zgodził się wypowiedzieć pod nazwiskiem. "Szczerze mówiąc, wycisnęliśmy już maksimum z naszych ludzi" - mówi oficer z 72 Brygady. Wskazuje, że dezercja była jednym z głównych powodów, przez które w październiku Ukraina utraciła kontrolę nad miastem Wuhłedar w Donbasie.

"To oszałamiająco wysoka liczba, biorąc pod uwagę szacunki, że przed rozpoczęciem kampanii mobilizacyjnej w walkach brało udział 300 tysięcy ukraińskich żołnierzy. A rzeczywista liczba dezerterów może być znacznie wyższa. Jeden z urzędników, znający się na sprawach wojskowych, oszacował, że może może to być nawet 200 tysięcy" - pisze Associated Press.