Kłótnia o cztery dolary. Kasjer usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 

Do zdarzenia doszło na stacji benzynowej w Detroit. Wskutek kłótni o cztery dolary klient zaczął strzelać. W ataku zginął przypadkowy mężczyzna, dwóch kolejnych zostało rannych. Kasjer, który zablokował drzwi, uniemożliwiając opuszczenie budynku, został aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Z kolei jeden z rannych oskarżył właścicieli stacji o zaniedbania, które doprowadziły do tragedii.

Do zdarzenia doszło 6 maja na stacji ExxonMobil w północno-zachodniej części Detroit. Sześćdziesięcioletni Anthony Bowden zatrzymał się tam w drodze do pracy, żeby wypłacić pieniądze z bankomatu. Gdy był już w środku, usłyszał, jak sprzedawca, 22-letni Al-Hassan Aiyash, kłóci się z klientem, którego karta nie zadziałała przy opłacaniu zakupów o wartości czterech dolarów - wynika z treści pozwu złożonego 16 maja w sądzie hrabstwa Wayne.

Bowden zaznaczył, że próbował ręcznie otworzyć drzwi, jednak było to niemożliwe. Z relacji zawartej w pozwie wynika, że kasjer ignorował jego prośby o odblokowanie zamka i umożliwienie mu ucieczki. "Strzelec spełnił swoją groźbę i otworzył ogień do niewinnych klientów, zabijając jednego z nich i poważnie raniąc dwóch kolejnych" - opisano w pozwie.

W strzelaninie zginął 37-letni mężczyzna. Bowden był jednym z rannych, został postrzelony trzykrotnie. Pracownik stacji nie doznał żadnych obrażeń. McCray zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała go dwa dni później. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, m.in. morderstwa pierwszego stopnia. Podczas przesłuchania, które odbyło się 10 maja, 27-latek nie przyznał się do winy - informuje ABC News.

Stacja pozwana, kasjer oskarżony

W pozwie Bowden, za pośrednictwem prawnika, oskarżył grupę ExxonMobil oraz firmę będącą właścicielem franczyzy stacji w Detroit o liczne zaniedbania, które doprowadziły do tragedii. "Zamykanie trzech niewinnych osób w budynku, w którym przebywa osoba grożąca, że zacznie do nich strzelać, z powodu kłótni o cztery dolary, to całkowite lekceważenie zasady, że ludzkie życie jest ważniejsze niż zysk. Pracownik ewidentnie był nauczony, by zamykać drzwi i chronić stację za wszelką cenę" - podkreślono w dokumencie.