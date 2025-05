Desperacki protest mieszkańców, wyłączyli prąd. "Ohydny sabotaż"

Haiti ogarnięte jest przemocą gangów Źródło: Reuters

Haiti kolejny dzień jest bez prądu. Protestujący w stolicy mieszkańcy wymusili we wtorek zamknięcie największej elektrowni wodnej w kraju i domagają się od władz państwowych ochrony przed przemocą ze strony gangów.

Kluczowe fakty: Haiti jest najbiedniejszym krajem obu Ameryk, terroryzowanym przez brutalne gangi, oskarżane o morderstwa, gwałty, grabieże i porwania.

Zdesperowani mieszkańcy stolicy domagają się ochrony ze strony władz, a ich protest wymusił zamknięcie największej elektrowni wodnej w kraju.

Władze potępiły działania protestujących i nazwały je "ohydnym" sabotażem.

Protest, który wymusił zamknięcie największej elektrowni wodnej na Haiti, doprowadził do przerwy w dostawie prądu do stolicy (Port-au-Prince) i centralnego regionu kraju - poinformowali operatorzy usług komunalnych. Haiti kolejny dzień jest bez prądu - relacjonuje AFP.

Prawnik i aktywista Robenson Mazarin, który reprezentuje protestujących w okupowanej elektrowni, powiedział AFP, że ich akcja jest odpowiedzią na pozostawienie centralnych miast Mirebalais i Saut d'Eau bez ochrony przed działalnością gangów. Haiti jest kontrolowane przez potężne gangi, które wielokrotnie przeprowadzały ataki na organy ścigania i mieszkańców.

- Postanowiliśmy zamknąć elektrownię wodną, ponieważ rząd oddał nasze miasta w ręce gangów przestępczych. Władze odmawiają wysłania niezbędnych sił, aby wypędzić bandytów i przywrócić pokój — powiedział Mazarin, koordynator Ruchu Zaangażowanych Obywateli. - Dopóki ta sytuacja będzie się utrzymywać elektrownia pozostanie zamknięta - dodał.

Pétionville, Haiti Źródło: Ricardo Arduengo / Reuters / Forum

Gangi terroryzują Haiti

Od końca marca koalicja gangów Viv Ansanm kontroluje Mirebalais i umożliwiła ucieczkę 515 więźniów. Viv Ansanm wymusiła również zamknięcie i ewakuację pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego Mirebalais, jednego z największych dostawców usług medycznych w kraju.

W ostatnich latach gangi przeprowadziły ataki na miasta położone w centralnej części kraju. W marcu zaatakowały one Mirebalais. Wtedy uzbrojeni napastnicy, jadąc przez miasto, strzelali do budynków i mieszkańców, a następnie uwolnili wszystkich osadzonych z lokalnego więzienia. Gangi kontrolują już też co najmniej 85 proc. powierzchni stolicy, Port-au-Prince.

W kwietniu obrały za cel miasto L'Artibonite, położone w centralnej części kraju. Według informacji przekazanych przez Bertide Horace, rzeczniczkę jednej z lokalnych organizacji pozarządowych, w wyniku wymiany ognia zginęły co najmniej cztery osoby, w tym 11-letnie dziecko, a co najmniej 15 kolejnych osób zostało rannych. Spalono także kilkanaście domów. W związku z zagrożeniem zamknięto szkoły i sklepy.

Haitańska policja w Port-au-Prince (zdjęcie z lipca 2024) Źródło: Mentor David Lorens/EPA/PAP

Haiti kieruje rząd przejściowy, a od lutego doświadczył on nowego wzrostu przemocy, zaś gangi wkroczyły na wcześniej bezpieczne obszary. Dzieje się tak pomimo częściowego rozmieszczenia wielonarodowej misji bezpieczeństwa kierowanej przez Kenię w celu pomocy lokalnym organom ścigania, przypomina AFP.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegła, że Haiti zbliża się do "punktu bez odwrotu", który grozi pogrążeniem kraju w "całkowitym chaosie".