11-latek stracił w powodzi całą rodzinę. "Ocknąłem się na ziemi"

11-letni Yousif jako jedyny z rodziny przeżył katastrofalną powódź w Dernie. Chłopca i jego bliskich woda porwała do morza, ale on został z powrotem wyniesiony przez fale na brzeg. Opowiadający historię Yousifa portal Sky News pisze o "cudzie".

Do katastrofy doszło po ulewach, w wyniku których runęły dwie tamy, uwalniając potężne masy wody. Żywioł zmiatał do morza niemal wszystko, co napotkał na swojej drodze. Zniszczona została jedna czwarta blisko 100-tysięcznego miasta. Według Libijskiego Czerwonego Półksiężyca, ofiar śmiertelnych jest ponad 11 tysięcy, a prawie drugie tyle jest poszukiwanych.