Departament Stanu USA o śmierci dziennikarki Al Dżaziry

Departament Stanu USA w poniedziałkowym komunikacie dotyczącym śledztwa w sprawie dziennikarki Al Dżaziry Szirin Abu Akleh przekazał, że strzały, które doprowadziły do jej śmierci, prawdopodobnie zostały oddane przez izraelskich żołnierzy. W oświadczeniu poinformowano także, że "nic jednak nie wskazuje, że było to celowe".

"USSC nie znalazł powodów, by sądzić, że było to celowe, a raczej był to rezultat tragicznych okoliczności podczas operacji wojskowej IDF (Izraelskich Sił Obrony) przeciwko frakcjom Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu 11 maja w Dżeninie, do której doszło po serii zamachów terrorystycznych" - napisano w oświadczeniu.