Świat Trzecia runda negocjacji przyniosła efekt. Jest decyzja

Rozmowy pokojowe pomiędzy Libanem a Izraelem w Waszyngtonie

Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Tommy Pigott poinformował w piątek na platformie X, że 14 i 15 maja w USA odbywały się rozmowy między przedstawicielami Izraela i Libanu.

"Zawieszenie działań wojennych z 16 kwietnia zostanie przedłużone o 45 dni, aby umożliwić dalszy postęp" - przekazał. "Departament Stanu wznowi negocjacje polityczne 2 i 3 czerwca. Ponadto, 29 maja w Pentagonie rozpocznie się proces negocjacji z udziałem delegacji wojskowych obu krajów" - dodał.

On May 14 and 15, the United States hosted two days of highly-productive talks between Israel and Lebanon. The April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress. The State Department will reconvene the political track of negotiations on June… pic.twitter.com/Dcs9NJDdN5 — Tommy Pigott (@statedeptspox) May 15, 2026 Rozwiń Źródło: X

Pigott wyraził również nadzieję, że "dyskusje przyczynią się do trwałego pokoju między oboma krajami, pełnego uznania wzajemnej suwerenności i integralności terytorialnej oraz ustanowienia rzeczywistego bezpieczeństwa wzdłuż wspólnej granicy".

Konflikt Izraela z Libanem

Według obliczeń agencji AFP, która sumuje liczby podane w oficjalnych komunikatach, od początku zawieszenia broni zginęło co najmniej 400 osób. Portal Times of Israel przypomina, że mimo rozejmu z 16 kwietnia, USA zezwoliły Izraelowi na atakowanie tych celów Hezbollahu, które uzna za zagrożenie.

Armia izraelska zajęła pas przygraniczny na południu Libanu i chce tam stworzyć strefę buforową. W izraelskich atakach w Libanie od 2 marca zginęło ponad 2,8 tysiąca osób. Izraelska armia podała, że w walkach zginęło kilkunastu żołnierzy i jeden cywil pracujący dla wojska.

Konflikt trwa od początku marca, gdy Hezbollah, będący klientem Teheranu, zaatakował północny Izrael, włączając się do wojny Izraela i USA z Iranem. W odpowiedzi Izrael rozpoczął intensywne naloty na cele tej grupy w całym Libanie i operację lądową na południu kraju.

Teraz Teheran, który przez pośredników, w tym przede wszystkim Pakistan, prowadzi rozmowy pokojowe z USA, domaga się, by zawieszenie broni objęło wszystkie fronty wojny, w tym Liban.

