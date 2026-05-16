Trzecia runda negocjacji przyniosła efekt. Jest decyzja

Departament Stanu USA poinformował, że Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni o kolejnych 45 dni. Od czwartku w Waszyngtonie toczyła się trzecia runda rokowań między oboma państwami.

Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Tommy Pigott poinformował w piątek na platformie X, że 14 i 15 maja w USA odbywały się rozmowy między przedstawicielami Izraela i Libanu.

"Zawieszenie działań wojennych z 16 kwietnia zostanie przedłużone o 45 dni, aby umożliwić dalszy postęp" - przekazał. "Departament Stanu wznowi negocjacje polityczne 2 i 3 czerwca. Ponadto, 29 maja w Pentagonie rozpocznie się proces negocjacji z udziałem delegacji wojskowych obu krajów" - dodał.

Pigott wyraził również nadzieję, że "dyskusje przyczynią się do trwałego pokoju między oboma krajami, pełnego uznania wzajemnej suwerenności i integralności terytorialnej oraz ustanowienia rzeczywistego bezpieczeństwa wzdłuż wspólnej granicy".

Konflikt Izraela z Libanem

Według obliczeń agencji AFP, która sumuje liczby podane w oficjalnych komunikatach, od początku zawieszenia broni zginęło co najmniej 400 osób. Portal Times of Israel przypomina, że mimo rozejmu z 16 kwietnia, USA zezwoliły Izraelowi na atakowanie tych celów Hezbollahu, które uzna za zagrożenie.

Armia izraelska zajęła pas przygraniczny na południu Libanu i chce tam stworzyć strefę buforową. W izraelskich atakach w Libanie od 2 marca zginęło ponad 2,8 tysiąca osób. Izraelska armia podała, że w walkach zginęło kilkunastu żołnierzy i jeden cywil pracujący dla wojska.

Konflikt trwa od początku marca, gdy Hezbollah, będący klientem Teheranu, zaatakował północny Izrael, włączając się do wojny Izraela i USA z Iranem. W odpowiedzi Izrael rozpoczął intensywne naloty na cele tej grupy w całym Libanie i operację lądową na południu kraju.

Teraz Teheran, który przez pośredników, w tym przede wszystkim Pakistan, prowadzi rozmowy pokojowe z USA, domaga się, by zawieszenie broni objęło wszystkie fronty wojny, w tym Liban.

Źródło: TVN24, PAP
