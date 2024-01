Departament Stanu USA krytykuje izraelskich ministrów za wzywanie Palestyńczyków do emigracji ze Strefy Gazy

Wojna pomiędzy Izraelem a Hamasem trwa od 89 dni. Departament Stanu USA potępia skrajnie prawicowych izraelskich ministrów za wzywanie Palestyńczyków do emigracji poza Strefę Gazy i zachęcania do osiedlania się żydowskich osadników na palestyńskim terytorium. Z kolei lider Hamasu przekonuje, że jego organizacja nigdy nie zostanie pokonana.

Komunikat Departamentu Stanu USA to reakcja na poniedziałkowe oświadczenia Ben Gvira, który wezwał do powrotu żydowskich osadników do Strefy Gazy i stwierdził, że trzeba "zachęcać" ludność palestyńską do emigracji. Dzień wcześniej podobne słowa padły z ust ministra finansów Izraela Bezalela Smotricha.