Departament Stanu USA: co najmniej 17 egzekucji w ciągu 48 godzin w Iranie

Śmidowski: Iran zawsze był krajem, który cechowała pewna samotność strategiczna Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Reżim Islamskiej Republiki (Iranu) stracił ponad 17 więźniów w ciągu zaledwie 48 godzin – poinformował amerykański resort dyplomacji w serwisie X na koncie prowadzonym w języku perskim.

Wykonana w sobotę egzekucja 27-letniego studenta architektury Aghila Keszawarza wywołała falę potępienia w serwisach społecznościowych i zwiększyła zainteresowanie organizacji obrońców praw człowieka kwestią stosowania przez Iran kary śmierci w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego, związanych z rzekomym szpiegostwem na rzecz Izraela - ocenił emigracyjny irański portal Iran International.

Według irańskich władz sądowniczych Keszawarz fotografował budynek dowództwa lokalnej dywizji wojska. Śledztwo rzekomo wykazało, że student kontaktował się z Izraelem. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że zeznania wymuszono torturami. Iran regularnie pojawia się wśród trzech krajów wykonujących najwięcej egzekucji na świecie (obok Arabii Saudyjskiej i Chin).

Wiec Narodowej Rady Oporu Iranu wzywający do zaprzestania tortur i egzekucji w Iranie przeprowadzony przed Bundestagiem w Berlinie Źródło: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Informacje dotyczące liczb wyroków nie są jednak ścisłe - zdaniem aktywistów irański serwis sądowniczy nie podaje statystyk ani pełnego zestawienia egzekucji. Organizacja praw człowieka Hengaw z siedzibą w Oslo informowała w listopadzie, że w okresie od października 2024 roku do października tego roku w Iranie wykonano ponad 1,5 tysiąca wyroków śmierci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD