Zamach przed zatłoczoną restauracją w Kongo. Co najmniej sześć osób nie żyje

W restauracji w Beni w Demokratycznej Republice Konga zamachowiec-samobójca zabił w sobotę co najmniej sześć osób i ranił 13. Restauracja była pełna ludzi, którzy świętowali Boże Narodzenie.

Generał Sylvain Ekenge, rzecznik gubernatora Północnego Kivu, powiedział, że ochroniarze zablokowali zamachowca przed wejściem do zatłoczonej restauracji-baru w Beni, ten jednak mimo tego zdetonował ładunek wybuchowy. Zabił co najmniej sześć osób, a trzynaście zostało rannych.

Do zamachu doszło przed wejściem do zatłoczonej restauracji East News/Xinhua News

Wśród ofiar dzieci

"Wzywamy ludzi do zachowania czujności i unikania zatłoczonych miejsc w okresie świątecznym" - napisał w oświadczeniu generał. "W mieście i na terytorium Beni trudno jest w dzisiejszych czasach wiedzieć, kto jest kim" - dodał.

Rachel Magali przyszła do restauracji około trzech godzin przed zamachem ze swoją szwagierką i kilkoma innymi osobami. Nagle usłyszała hałas na zewnątrz. - Zobaczyliśmy czarny dym otaczający bar, ludzie zaczęli płakać - powiedziała agencji AP. - Pobiegliśmy do wyjścia, gdzie zobaczyłam leżących ludzi. Wszędzie porozrzucane były zielone plastikowe krzesła, widziałam też oddzielone od siebie głowy i części ciał, to było naprawdę okropne - dodała.