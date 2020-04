Zakażony ebolą pacjent uciekł z kliniki. WHO: obawiamy się, że zakazi kolejne osoby

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że z kliniki w Demokratycznej Republice Konga (DRK) uciekł pacjent, u którego potwierdzono zakażenie ebolą. Organizacja obawia się, że może to doprowadzić do ponownego rozprzestrzenienia się tego wirusa. Kongijska służba zdrowia zmaga się także z epidemiami odry, cholery i Covid-19.