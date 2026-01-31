Ponad 200 osób zginęło w zawalonej kopalni

Kopalnia koltanu Rubaya. Wideo archiwalne Źródło: Reuters

W osuwisku, do którego doszło w kontrolowanej przez rebeliantów kopalni koltanu Rubaya we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, zginęło ponad 200 osób, w tym górnicy i ich dzieci - poinformował w piątek Reutersa Lubumba Kambere Muyisa, rzecznik mianowanego przez rebeliantów gubernatora prowincji, w której znajduje się kopalnia.

Do katastrofy doszło w środę, gdy nasiąknięta wodą w czasie pory deszczowej ziemia osunęła się w olbrzymią rozpadlinę blokującą wejście do kopalni. Kilka osób przeżyło i z poważnymi obrażeniami zostało przewiezionych do pobliskich szpitali.

Kopalnia koltanu Rubaya Źródło: Reuters

W kopalni Rubaya wydobywa się około 15 procent światowego koltanu, minerału przetwarzanego na tantal. Tantal to żaroodporny metal wykorzystywany między innymi przy produkcji telefonów komórkowych, komputerów i turbin gazowych.

Od 2024 roku kopalnia kontrolowana jest przez wpieraną przez Rwandę rebeliancką grupę M23, która ze sprzedaży koltanu finansuje swoje działania zbrojne we wschodniej części DRK.

