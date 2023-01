W Demokratycznej Republice Konga odkryto masowe groby po atakach zbrojnej grupy

Farhan Haq, zastępca rzecznika ONZ, powiedział w środę dziennikarzom w Nowym Jorku, że groby zostały odkryte w dwóch wioskach w północno-wschodniej prowincji Ituri, około 30 kilometrów na wschód od miasta Bunia. W masowym grobie we wsi Nyamamba odkryto łącznie 42 ofiary, w tym sześcioro dzieci, podczas gdy ciała siedmiu innych mężczyzn znaleziono w innej wiosce, Mbogi.

- Strażnicy sił pokojowych rozpoczęli patrol w tym rejonie natychmiast po otrzymaniu doniesień o atakach milicji CODECO na ludność cywilną w weekend. To wtedy dokonali makabrycznych odkryć – powiedział Haq, odnosząc się do zbrojnej grupy znanej jako Wspólnota na rzecz Rozwoju Konga. ONZ wzywa do śledztwa, które ustaliłoby, czy masowe groby i ataki CODECO były ze sobą powiązane.