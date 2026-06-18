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Świat

Zakażona wirusem ebola 6-latka porwana ze szpitala

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Przedstawiciel WHO w Demokratycznej Republice Konga podczas kampanii prewencyjnej przeciwko wirusowi ebola
GIS o zagrożeniu ebolą
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA
Uzbrojeni mężczyźni porwali ze szpitala w Demokratycznej Republice Konga 6-letnie dziecko z potwierdzonym zakażeniem wirusem ebola. Incydent ten, jak podkreślają media, pokazuje brak zaufania lokalnych społeczności do personelu medycznego.

Ośrodki leczenia eboli w Demokratycznej Republice Konga są atakowane przez grupy uzbrojonych mężczyzn. Podczas jednego z takich ataków w poniedziałek wieczorem uzbrojeni napastnicy porwali ze szpitala Wanamahika w mieście Butembo w prowincji Kiwu we wschodniej części kraju kobietę i jej córkę - podaje Reuters, powołując się na informacje lokalnych władz. Według agencji porywacze byli uzbrojeni w broń białą.

Jak informuje szpital, u dziecka potwierdzono obecność wirusa ebola. Nie podano, jaki motyw mieli porywacze ani czy byli związani z porwanymi.

Doktor Lubambo Maboko Gaston, kierownik ds. reagowania na epidemię eboli w prowincji, powiedział Reutersowi, że w ataku nie ucierpiał personel medyczny. Jak dodał, ośrodek nie jest chroniony przez policję ani wojsko. Zaapelował też o powrót matki wraz z dzieckiem do placówki medycznej, gdyż stan dziecka może się pogorszyć, ale też może ono zarazić inne osoby.

Ataki na ośrodki leczenia eboli

Według Reutersa incydent pokazuje, jak niepewność i brak zaufania społeczności do pracowników ochrony zdrowia, podważają wysiłki mające na celu powstrzymanie epidemii. Powtarzające się ataki na personel medyczny utrudniają śledzenie kontaktów i izolację potencjalnie zakażonych.

- Dla pewnej części populacji, zwłaszcza w odległych rejonach, ebola jest wymysłem osób z zewnątrz, nie istnieje - mówił lokalny polityk Luc Malembe w wywiadzie dla BBC w ubiegłym miesiącu. Dodał, że w ocenie tych osób "organizacje pozarządowe i szpitale tworzą to, aby zarabiać pieniądze".

Epidemia eboli

Do tej pory w prowincji Kiwu Północne potwierdzono 67 przypadków eboli, 38 osób zmarło. Pod koniec maja kilku pacjentów uciekło ze szpitala zajmującego się leczeniem wirusa. W zeszłym miesiącu policja w mieście Mongbwalu oddała strzały ostrzegawcze, gdy rozwścieczony tłum próbował odebrać ciała bliskich zmarłych z kliniki zajmującej się leczeniem wirusa - podaje BBC. Kilka dni wcześniej podpalono namioty-izolatki po tym, jak uniemożliwiono odebranie ciała osoby, która prawdopodobnie zmarła z powodu zakażenia.

Gorączka krwotoczna Ebola (ang. EVD Ebola Virus Disease) jest chorobą wywołaną przez wirus z rodziny Filoviridae rodzaju Ebolavirus i charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. W skali kraju epidemia dotknęła 837 osób, z czego 196 zmarło - podaje Reuters. WHO ostrzega, że ​​konflikt we wschodniej części kraju utrudnia walkę z epidemią. Rebelianci z M23 kontrolują znaczną część zarówno Kiwu Północnego, jak i Południowego.

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Redagował AM

Źródło: BBC, Reuters
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Tagi:
WHOWirus ebolaKongo
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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