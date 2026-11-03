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Świat

Demokrata tuż przed wyborami obiecał "ustawę o sałacie". O co chodzi?

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Abdul El-Sayed może być pierwszym senatorem w historii USA wyznającym islam
Wybory połówkowe w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Emily Elconin/Getty Images
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Kandydat lewego skrzydła demokratów Abdul El-Sayed na dwa dni przed wyborami zapowiedział, że jeśli dostanie się do Senatu, zamierza przeforsować ustawę, którą żartobliwie nazwał "ustawą o g*****nej sałacie". Za tym określeniem kryje się poważny postulat: zwiększenie kontroli nad bezpieczeństwem żywności trafiającej na amerykańskie stoły w związku z przypadkami zatruć.

W połowie września Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ogłosiło, że zakończyła się największa epidemia infekcji jelitowej wywołanej przez pasożyty z rodzaju cyclospora, która rozprzestrzeniła się w USA i dotknęła ponad 12 tysięcy osób. Zakażenie cyklosporozą objawiało się "wybuchową biegunką". Władze powiązały ognisko choroby, która dotknęła mieszkańców 21 stanów USA, z sałatą importowaną z Meksyku, serwowaną w restauracjach popularnej sieci Taco Bell. Produkt został wycofany z obrotu.

Kandydat do Senatu stanu Michigan, demokrata lewego skrzydła frakcji Abdul El-Sayed stwierdził w niedzielę, że jeśli wygra, zamierza przeforsować ustawę, którą określił jako: "The Shit*y Lettuce Elimination Act" , czyli dosłownie "Ustawę o Wyeliminowaniu G*****nej Sałaty" - podaje The Hill. Było to bezpośrednie nawiązane do tegorocznej epidemii.

Abdul El-Sayed
Abdul El-Sayed
Źródło zdjęcia: ARI SAPERSTEIN/PAP

Ochrona zdrowia jako priorytet

Choć - jak zauważa dziennik - propozycja nazwy ma charakter żartobliwy, to wskazuje na priorytety El-Sayeda w kampanii dotyczące ochrony zdrowia. "Musimy odbudować tę część FDA [Agencja Żywności i Leków], która odpowiada za to, by ludzie jedli sałatę, na którą nikt wcześniej nie narobił" - mówił dziennikarzom w niedzielę. Samo mycie sałaty nie chroni przed cyklosporą, pasożyt ginie dopiero przy obróbce termicznej w temperaturze powyżej 70 st. Celsjusza.

Polityk opowiada się również za wprowadzeniem powszechnego systemu opieki zdrowotnej "Medicare dla wszystkich". W niedzielę w wyborczym wyścigu wsparł go muzyk Bruce Springsteen, który określił go mianem "bojownika" o demokrację - podaje The Hill. Dodał, że jest osobą, która "walczy przeciwko skorumpowanym, lekceważącym prawo i antyamerykańskim władzom, które obecnie zasiadają w Białym Domu".

3 listopada El-Sayed mierzy się w wyścigu o fotel senatora z byłym członkiem Izby Reprezentantów, republikaninem Mikiem Rogersem. Jeśli demokrata wygra, zasiądzie w Senacie jako pierwszy muzułmanin w historii tej izby parlamentu USA. Jego szanse na zwycięstwo zmniejszyły się jednak po tym, jak w niedzielę partyjna koleżanka Haley Stevens wycofała poparcie dla niego i udzieliła go republikaninowi.

Oskarżyli ją o "nikczemną zdradę". Zawinił narzeczony?
Dowiedz się więcej:

Oskarżyli ją o "nikczemną zdradę". Zawinił narzeczony?

red. AZ

Źródło: The Hill
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Tagi:
USAWyboryKongres USASenatPartia Demokratyczna USA
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