Świat Czołowi demokraci żądają wyjaśnień w sprawie Zbigniewa Ziobry. Napisali list do Marco Rubio Oprac. Adam Styczek |

Reuters: Ziobro dostał się do USA dzięki wiceszefowi dyplomacji USA. Relacja Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ArtService/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czołowi demokraci w Izbie Reprezentantów USA zwrócili się do sekretarza stanu Marco Rubio o wyjaśnienie, czy to prawda, że jego zastępca Christopher Landau pomógł w przyspieszeniu wydania wizy, która umożliwiła poszukiwanemu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze ucieczkę z Węgier do USA.

"Jeśli to prawda, te wydarzenia i decyzje stanowią poważne nadużycie władzy i lekceważenie legalnych procedur imigracyjnych Stanów Zjednoczonych" - napisali kongresmeni Gregory Meeks i James Raskin w liście do Rubio, który cytuje agencja Reuters.

Przyznanie wizy - w ich ocenie - "stanowi bezprecedensowy poziom ingerencji w politykę wewnętrzną i systemy sądownicze dwóch długoletnich sojuszników USA" - napisali o Polsce i Węgrzech.

Meeks i Raskin to najwyżsi rangą demokraci w komisjach Izby Reprezentantów ds. stosunków zagranicznych i wymiaru sprawiedliwości - zwrócił uwagę Reuters.

Reuters: Landau ułatwił wydanie wizy Ziobrze

Reuters - powołując się na trzy zaznajomione ze sprawą źródła - podał, że Christopher Landau, zastępca sekretarza stanu USA, polecił wysokim rangą urzędnikom Departamentu Stanu, aby ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy dla Ziobry, umożliwiając mu ucieczkę z Węgier. Jedno ze źródeł podało, że była to wiza dziennikarska. Sprzyjająca PiS TV Republika informowała, że były szef resortu sprawiedliwości został komentatorem politycznym stacji.

Christopher Landau Źródło zdjęcia: EPA/JALAL MORCHIDI

Jak pisze agencja, dzięki tej interwecji Ziobro zdołał uzyskać wizę jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier Petera Magyara, które odbyło się 9 maja. Magyar zapowiadał, że po objęciu urzędu zarówno Ziobro, jak i jego zastępca Marcin Romanowski zostaną poddani ekstradycji z Węgier.

Zapowiedź wniosku o ekstradycję

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję Ziobry. Rzecznik PK prokurator Przemysław Nowak zapewnił, że odpowiedni wniosek zostanie sporządzony "niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek". Według niego przeszkodę do tego stanowi fakt, że zażalenie obrony Ziobry na orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu nie zostało jeszcze rozpoznane. Sąd ma się nim zająć we wrześniu. Ponadto Nowak ocenił, że ewentualna procedura ekstradycyjna może być procesem "wieloletnim", bo w tym zakresie "współpraca z USA jest współpracą długotrwałą i często ciężką".

Nie wiadomo na razie, czy Zbigniew Ziobro przyjechał do Stanów Zjednoczonych sam. Na Węgrzech przebywał razem ze swoją żoną Patrycją Kotecką-Ziobro, która oficjalnie zajmuje stanowisko asystentki kilku europosłów PiS. Jej też orbanowskie Węgry udzieliły azylu. Według portalu Radia Zet, Kotecka-Ziobro dołączyła do męża w USA 12 maja, ale dostała się tam lotem z Wenecji.