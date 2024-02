Kryzys demograficzny. Miasto, w którym mieszka już więcej czworonogów niż dzieci

W zamieszkałym łącznie przez 297 tys. osób hiszpańskim mieście żyje obecnie 51 tys. czworonogów, głównie psów - podała we wtorek telewizja Atlantica, powołując się na statystyki władz. Domowych pupili jest tu o ok. 7 tys. więcej, niż mieszkańców poniżej 18. roku życia. Jeszcze wyraźniej widać dysproporcję, gdy liczbę domowych pupili zestawimy z liczbą dzieci do lat 10 lat - jest ich ponad dwukrotnie więcej. W hiszpańskim Vigo w najmłodszym przedziale wiekowym zarejestrowanych jest ledwie 24,6 tys. osób.