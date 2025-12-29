"Mocny zespół" Zełenskiego, liczna ekipa Trumpa. Oni uczestniczyli w rozmowach

Trump o rozmowach z europejskimi przywódcami

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wśród współpracowników Trumpa, którzy uczestniczyli w rozmowach z Ukraińcami, znaleźli się sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz obrony Pete Hegseth, szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles oraz generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Obecni byli również specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, zięć Trumpa Jared Kushner oraz Stephen Miller, czołowy doradca amerykańskiego przywódcy.

Delegacje USA i Ukrainy podczas rozmów w Mar-a-Lago Źródło: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

"Mocny zespół" Zełenskiego

Także Zełenskiemu podczas rozmowy z przedstawicielami USA towarzyszyli jego najbliżsi współpracownicy, których BBC określiło jako "mocny zespół".

Jako " główne postaci" portal brytyjskiego nadawcy wskazał tu sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustema Umierowa oraz szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Andrija Hnatowa. "Odegrali oni kluczową rolę w rozmowach z Witkoffem i Kushnerem w Miami w zeszły weekend, które utorowały drogę do finałowego etapu, który zdaniem Trumpa już został osiągnięty" - pisze BBC.

Ze strony ukraińskiej w niedzielnych rozmowach uczestniczyli także wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłyca, minister gospodarki Ołeksij Sobolew i doradca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego Ołeksandr Bewz.

Дякую Президенту Трампу та його команді за перемовини. Дякую Сполученим Штатам за підтримку. Разом маємо та можемо реалізувати наше бачення послідовності кроків для миру. pic.twitter.com/W6aCOcss9k — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025 Rozwiń Źródło: X

"To zupełnie inny zespół niż ten, który towarzyszył Zełenskiemu w Białym Domu dwa miesiące temu (podczas październikowej wizyty - red.), chociaż Umierow również wtedy odgrywał kluczową rolę" - zauważa BBC.

OGLĄDAJ: TVN24 HD