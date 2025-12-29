"Mocny zespół" Zełenskiego, liczna ekipa Trumpa. Oni uczestniczyli w rozmowach

Wśród współpracowników Trumpa, którzy uczestniczyli w rozmowach z Ukraińcami, znaleźli się sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz obrony Pete Hegseth, szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles oraz generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Obecni byli również specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, zięć Trumpa Jared Kushner oraz Stephen Miller, czołowy doradca amerykańskiego przywódcy.
"Mocny zespół" Zełenskiego
Także Zełenskiemu podczas rozmowy z przedstawicielami USA towarzyszyli jego najbliżsi współpracownicy, których BBC określiło jako "mocny zespół".
Jako " główne postaci" portal brytyjskiego nadawcy wskazał tu sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustema Umierowa oraz szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Andrija Hnatowa. "Odegrali oni kluczową rolę w rozmowach z Witkoffem i Kushnerem w Miami w zeszły weekend, które utorowały drogę do finałowego etapu, który zdaniem Trumpa już został osiągnięty" - pisze BBC.
Ze strony ukraińskiej w niedzielnych rozmowach uczestniczyli także wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłyca, minister gospodarki Ołeksij Sobolew i doradca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego Ołeksandr Bewz.
"To zupełnie inny zespół niż ten, który towarzyszył Zełenskiemu w Białym Domu dwa miesiące temu (podczas październikowej wizyty - red.), chociaż Umierow również wtedy odgrywał kluczową rolę" - zauważa BBC.
Autorka/Autor: mjz/kg
Źródło: tvn24.pl, New York Times, BBC
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT