Świat

Rosyjska delegacja w USA. Wśród nich wnuk Mołotowa

|
Kongresmenka republikanów Anna Paulina Luna zaprosiła do USA rosyjskich deputowanych
Sekretarz stanu Scott Bessent: USA mogą znieść kolejne sankcje na rosyjską ropę
Po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku delegacja Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, przybyła do Waszyngtonu z oficjalną wizytą. Grupa została zaproszona przez prorosyjską kongresmenkę Annę Paulinę Lunę. Republikanka usunęła wpis, w którym stwierdziła, że wizyta Rosjan to "ogromny zaszczyt".

Kongresmenka republikanów Anna Paulina Luna, znana z otwarcie prorosyjskich poglądów, poinformowała w czwartek o wizycie delegacji Dumy Państwowej. To właśnie na jej zaproszenie doszło do przyjazdu rosyjskich deputowanych.

"To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z delegacją Dumy Państwowej Rosji w Instytucie Pokoju im. Donalda Trumpa. Dalszy dialog między organami ustawodawczymi pozostaje kluczowy i cieszymy się, że wspólnie dążymy do pokoju" - napisała Luna na platformie X. Wpis ten został po chwili usunięty.

"Dzisiaj, po raz pierwszy od prawie ćwierć wieku, pięciu członków Kongresu (z obu partii) spotkało się z pięcioma członkami rosyjskiej Dumy, aby omówić pokój i stosunki dwustronne. Jako przedstawiciele dwóch największych mocarstw nuklearnych świata, jesteśmy winni naszym obywatelom otwarty dialog, idee i otwarte kanały komunikacji. Będziemy nadal wspierać ten dialog i zabiegać o pokój" - napisała następnie Luna.

Zdjęte sankcje, następnie wizyta w USA

Według "New York Timesa" w skład delegacji weszło troje polityków, w tym Wiaczesław Nikonow - wnuk szefa MSZ ZSRR za czasów Stalina, Wiaczesława Mołotowa, a także była łyżwiarka i mistrzyni olimpijska Swietłana Żurowa oraz członek komisji spraw zagranicznych Aleksandr Czernyszow.

Aby umożliwić politykom przyjazd, Departament Stanu zawiesił obowiązujące przeciwko nim sankcje. Nie zgodzono się natomiast na przyjazd szefa komisji spraw zagranicznych Dumy Leonida Słuckiego.

Słucki powiedział mediom państwowym, że wizyta jest "spotkaniem testowym", by "wzajemnie się wyczuć i wysłuchać". Nie jest jasne, jakie rozmowy odbędą przedstawiciele rosyjskiego parlamentu. Według Radia Wolna Europa ich agenda obejmuje spotkania z urzędnikami Departamentu Stanu.

Do wizyty dochodzi po tym, jak w ubiegłym tygodniu resort finansów USA skreślił z listy sankcji parę Rosjan oraz związaną z nimi firmę zaangażowaną w sprowadzanie elektroniki na potrzeby rosyjskiego przemysłu. Nie wyjaśniono przyczyn zdjęcia tych restrykcji.

Dodatkowo z listy usunięto obywatela Węgier Imre Lasloczkiego, byłego dyrektora Rosyjsko-Węgierskiego Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, który został objęty sankcjami USA w kwietniu 2023 r.

pc

pc
Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rep. Anna Paulina Luna/x.com

USARosjaWojna w UkrainiePartia Republikańska USA
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
