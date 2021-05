Wsparcie mniejszych przedsiębiorców, zrównanie płac kobiet i mężczyzn. Unijna "Deklaracja z Porto"

Szczyt społeczny w Porto rozpoczął się w piątek po południu. Kierownictwo UE i szefowie 24 państw członkowskich, którzy przybyli do Portugalii rozmawiali na nim między innymi o przedstawionym przez Komisję Europejską planie działań społecznych. Jednym z tematów rozmów była także kwestia możliwości zniesienia patentów na produkcję szczepionek przeciwko COVID-19.

Szef Rady Europejskiej: jesteśmy gotowi zaangażować się w sprawę patentów na szczepionki

W rozmowie z dziennikarzami przed budynkiem Kryształowego Pałacu Michel przyznał, że choć państwa członkowskie UE opowiadają się za poszanowaniem własności intelektualnej, to popierają też to, aby w krótkim czasie usprawnić przez zawieszenie patentów na szczepionki przeciwko COVID-19 wytwarzanie tych preparatów na całym świecie. - Jesteśmy gotowi zaangażować się w tę kwestię w taki sposób, aby już wkrótce przedstawić konkretną propozycję - dodał Michel.

O swoim poparciu dla zniesienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19 mówił wcześniej w sobotę premier Mateusz Morawiecki.- Ja zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w Unii Europejskiej w bezpieczny sposób produkowane – powiedział szef polskiego rządu.