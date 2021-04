Wideorozmowa ze "współpracownikiem Nawalnego". Politycy z czterech krajów padli ofiarami deepfake'a

"Kremlowskie trolle"

Okazało się jednak, że był to jedynie ruchomy obraz stworzony komputerowo. Było to możliwe dzięki technologii deepfake, w ramach której cechy jednej postaci nanoszone są na inną, z zachowaniem jej mimiki i gestów. Do stworzenia takiego wideo wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Technologia jest tak zaawansowana, że dla laika ingerencja nie jest widoczna.

Informator gazety twierdzi, że zrobiono to bardzo przekonująco. Rozmowa miała mieć charakter poufny i doszło do niej "na prośbę zespołu Nawalnego". Sam Wołkow twierdzi, że za tą prowokacją stoją "kremlowskie trolle".

Oszukano parlamentarzystów

21 kwietnia napisał na Twitterze, że "Kreml jest tak słaby i przerażony siłą Nawalnego, że organizuje fałszywe spotkania, aby go zdyskredytować. Dziś dotarli do mnie". Tego samego dnia oszukano parlamentarzystów holenderskich.

Wspólne oświadczenie

W sobotę we wpisie na Twitterze ocenił, że deepfake z Wołkowem to był "atak na krytyków Kremla". "Miało to na celu drwinę, ale przypadkowo zakończyło się tylko wzmocnieniem naszej determinacji do wsparcia rosyjskiej opozycji. Bądźcie czujni, bądźcie demokratyczni!" – dodał.