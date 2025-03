Decyzja Trumpa "może kosztować życie milionów"

- Tylko w walce z AIDS decyzje Amerykanów mogą zniweczyć postęp, jaki został osiągnięty w ciągu 20 lat. To może doprowadzić do ponad 10 milionów dodatkowych przypadków zachorowań na HIV i trzech milionów zgonów z powodu HIV, czyli trzy razy więcej niż w zeszłym roku - mówił szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferencji prasowej w Genewie.