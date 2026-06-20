Decyzja Karola Nawrockiego "prawdopodobnie wywoła poważny kryzys". Komentarze światowych mediów
"Decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego prawdopodobnie wywoła poważny kryzys dyplomatyczny między sąsiadami kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy" - ocenił izraelski dziennik "Jerusalem Post", komentując decyzję w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
Z kolei, w ocenie portalu niemieckiej stacji DW "decyzja polskiego prezydenta zaostrza spór między sąsiadami i sojusznikami". "Nawrocki podjął decyzję zaledwie kilka dni przed tym, jak Polska ma być gospodarzem dorocznej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie jest teraz jasne, czy Zełenski weźmie w niej udział" - zauważyła stacja.
Światowe media komentują decyzję Nawrockiego
Zdaniem Politico "ruch Karola Nawrockiego stanowi ogromne obciążenie dla jednego z najważniejszych europejskich sojuszy w wojnie przeciw Rosji". Portal ocenił też, że stosunki polsko-ukraińskie "mają złożoną historię, a obóz nacjonalistyczny w Polsce starał się politycznie wykorzystać napięcia związane z migracją i kładł nacisk na ukraińskie masakry dokonane na Polakach podczas II wojny światowej".
Francuski dziennik "Le Monde" napisał, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w jej walce z rosyjską inwazją, jednak "spory o pamięć o II wojnie światowej historycznie nadwyrężyły relacje między Kijowem a Warszawą".
Komentująca sprawę, BBC przypomniała, że "wielu w Ukrainie uważa UPA za bohaterów walczących o niepodległość Ukrainy przeciwko Armii Czerwonej, nazistowskim Niemcom i władzom polskim, (...) jednak Polska oskarża UPA o dokonanie ludobójstwa na Polakach na Wołyniu (obecnie Wołyń w Ukrainie) w latach 1943-1945".
Podobnie ukraiński Kyiv Independent napisał, że "walcząca o niepodległość Ukrainy w czasie II wojny światowej UPA jest w Polsce pamiętana przede wszystkim ze swojej roli w masakrach polskich cywilów na Wołyniu. Serwis nazwał te wydarzenia "jednym z najbardziej bolesnych rozdziałów w historii relacji ukraińsko-polskich".
Prezydent zdecydował w sprawie orderu Zełenskiego
Prezydent RP Karol Nawrocki w piątek wieczorem poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" podjął decyzję o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
W nagraniu zamieszczonym na X prezydent Nawrocki podkreślił, że decyzja o odebraniu orderu Zełenskiemu "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.
Na decyzję Nawrockiego zareagował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który oświadczył, że pozbawienie Zełenskiego Orderu to "strategiczny błąd Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja". Minister zapowiedział, że w odpowiedzi sam zwróci Warszawie swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej wręczony mu w październiku 2022 roku. W sobotę polskich orderów zasługi zrzekli się szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.