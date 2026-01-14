Debata "Nowy porządek międzynarodowy". Już dziś o 15.00 w TVN24+

Michał Sznajder o debacie "Nowy porządek międzynarodowy" w TVN24+

W tle wydarzeń w Wenezueli pojawiają się wypowiedzi przedstawicieli administracji Trumpa, które w wielkim skrócie można interpretować w ten sposób, że większym wolno więcej i silni mogą robić, co chcą - zauważa dziennikarz TVN24 Michał Sznajder, który poprowadzi dzisiejszą debatę "Nowy porządek międzynarodowy". I dodaje, że oprócz sprawy Wenezueli na horyzoncie pojawia się Grenlandia - wciąż nie wiadomo, jakie plany mają USA w sprawie wyspy. Jak podkreśla Sznajder, "na naszych oczach zachodzi ogromna geopolityczna zmiana". Doradca ds. bezpieczeństwa krajowej USA Stephen Miller mówi wprost: żyjemy w świecie rządzonym przez siłę.

Co to oznacza dla świata, dla Europy, dla Polski i dla nas wszystkich? O tym rozmawiać będą w debacie w TVN24+ o godzinie 15.00 eksperci: politolożka dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Bartłomiej Nowak z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego i Marcin Wojciechowski, publicysta i komentator spraw międzynarodowych z "Liberte!".

