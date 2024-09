Co mówili, gdy mikrofony były wyłączone? Usłyszał to reporter

Co mówili, gdy mikrofony były wyłączone

Kiedy Trump stwierdził, że demokraci chcą dostępu do aborcji w dziewiątym miesiącu, Harris skwitowała: - To nieprawda.

Kiedy Trump przekonywał, że w Ohio migranci jedzą psy i koty Amerykanów, Harris stwierdziła: - Co? To niewiarygodne.

Kandydatka demokratów, zwracając się do Amerykanów, powiedziała z kolei: - Trump nie ma dla was planu. Były prezydent odpowiedział wtedy: - To tylko slogan. Dali (sztab - red.) jej to do powiedzenia.