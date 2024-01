Duda o przedterminowych wyborach: nie widzę takiej możliwości

Prezydent od poniedziałku przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. W czwartek wziął między innymi udział w śniadaniu prasowym "Stand Up With Ukraine", spotkał się także z nową prezydent Szwajcarii Violą Amherd. Przed godziną 18 na konferencji Duda omawiał dotychczasowe rozmowy.

W sekcji pytań zapytano prezydenta o uchwalony dziś przez Sejm budżet na 2024 rok i o to, czy planuje on przesłać tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. - Ustawa budżetowa to jest przede wszystkim odpowiedzialność rządu, dlatego między innymi prezydent konstytucyjnie jest pozbawiony prawa weta - odparł Duda.