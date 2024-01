Andrzej Duda w "parszywej dwunastce" Forum w Davos według portalu Politico

"Parszywa dwunastka" Davos (The "dirty dozen" of Davos), tak portal Politico tytułuje swój komentarz poświęcony 54. Światowemu Forum Ekonomicznemu w Davos, nawiązując do tytułu słynnego filmu. Portal zauważa, że chociaż od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę na dorocznym forum "brakuje rosyjskich oligarchów", a Donald Trump jest "zajęty" prawyborami w stanie Iowa, na liście gości w Davos wciąż jest wielu "niedoszłych autokratów, dyktatorów", czy "politycznych pariasów". I wymienia 12 "bad boys", czyli "złych chłopców" Światowego Forum Ekonomicznego.