Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly nie potwierdziła, czy gubernatora nie wpuszczono do obiektu. - Nikt w Davos nie wie, kim jest trzeciorzędny gubernator "Newscum", ani dlaczego bawi się w Szwajcarii zamiast naprawiać wiele problemów, które stworzył w Kalifornii - oświadczyła. Trump przezywa gubernatora Kalifornii "Newscum" ("scum" to "szumowina" - red.).

Dziennik przypomniał, że we wtorek Newsom porównał Trumpa do tyranozaura i wezwał Europejczyków, by postawili opór administracji Trumpa.

W odpowiedzi na te słowa w środę rano minister finansów USA Scott Bessent powiedział, że Newsom jest próżny, samolubny i zarzucił mu, że jest ekonomicznym analfabetą.

Gazeta podkreśliła, że nie wiadomo, czy za niewpuszczeniem Newsoma do budynku odpowiada administracja Trumpa. USA House ma różnych sponsorów, zaś rząd amerykański jest oficjalnym partnerem obiektu.

