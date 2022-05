Burmistrz Buczy w Davos o rosyjskich zbrodniach. Jego asystentce trudno było ukryć emocje

419 mieszkańców Buczy zostało zabitych. To nie były osoby, które zginęły pod ruinami - mówił burmistrz podkijowskiej miejscowości Anatolij Fedoruk. W Davos, gdzie zorganizowano wystawę "Dom zbrodni rosyjskich", rozmawiał z nim reporter TVN24 Radomir Wit. - Zgodnie z naszą chrześcijańską tradycją chcemy tych ludzi pochować - powiedział Fedoruk. Jego asystentce, która pomagała w tłumaczeniu, trudno było ukryć emocje.

W Davos, gdzie trwa Światowe Forum Ekonomiczne, zorganizowano wystawę zatytułowaną "Dom zbrodni rosyjskich" . To przygotowana przez ukraińskich artystów wystawa zdjęć dokumentujących rosyjskie zbrodnie dokonane w Ukrainie. Wystawa znajduje się w budynku, który podczas wcześniejszych edycji Forum był wykorzystywany do promowania Rosji i nazywany "domem" rosyjskim. Poza zdjęciami, głównie ukraińskich fotografów, można zobaczyć mapę z oficjalnymi statystykami, w tym liczbą zabitych cywilów, a także inne informacje.

Burmistrz Buczy: 419 mieszkańców zostało zabitych

Fedoruk mówił, że w Buczy mieszkało 50 tysięcy osób. - 419 obywateli zostało zabitych, zakatowanych. Znałem wielu z nich. Przychodzili do różnych obiektów kultury, nauki. Chodziliśmy razem po tych samych chodnikach. (...) 95 procent, jak pokazały ekspertyzy, to nie były osoby, które zginęły pod ruinami. To były osoby, które zostały świadomie zabite - zaznaczył. Dodał, że "osoby, które przeżyły, widziały ciała zabitych osób".