Nie żyje David Steve Cohen, twórca "Chojraka"

"Chojraka" kojarzą zapewne wszyscy dorastający na przełomie wieków. Przygody z pozoru tchórzliwego, choć tak naprawdę bardzo odważnego różowego psiaka, mieszkającego z parą starszych opiekunów (Muriel i Eustachym) na farmie w Kansas, były jednym z telewizyjnych hitów tamtych czasów. Rysunkowy serial miał i ma do dziś wielu wielbicieli. Jak przypomina amerykański nadawca publiczny NPR, Cohen był głównym scenarzystą produkcji Cartoon Network.

Scenarzysta David Steve Cohen nie żyje

Stacja pożegnała twórcę we wpisie w mediach społecznościowych. "Dziękujemy ci David za twoją pracę nad przedziwnie pięknym światem Chojraka, z czułością dodanym do naszych dziecięcych traum i pokazującym nam wzruszające lekcje życia" - czytamy we wpisie. Jak dodaje stacja przestraszony, lecz odważny mały piesek "przypomina nam, że możemy zrobić wszystko, nawet jeśli się boimy".