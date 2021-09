Daniel Craig oficerem Królewskiej Marynarki Wojennej. Jak James Bond

Daniel Craig został honorowym oficerem Królewskiej Marynarki Wojennej. Jako komandor porucznik chce nieść pomoc brytyjskim rodzinom wojskowym. - Jest dobrze znany z tego, że od 15 lat gra komandora Bonda, który dba o bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii podczas misji na całym świecie. To właśnie robi prawdziwa Królewska Marynarka Wojenna na co dzień - komentował szef jednostki, admirał Tony Radakin.

- Cieszę się, że mogę powitać honorowego dowódcę Daniela Craiga w Królewskiej Marynarce Wojennej - przywitał go w oświadczeniu Tony Radakin. - Daniel Craig jest dobrze znany z tego, że od 15 lat gra komandora Bonda, oficera marynarki wojennej, który dba o bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii podczas misji na całym świecie. To właśnie robi prawdziwa Królewska Marynarka Wojenna na co dzień, używając technologii i umiejętności w taki sam sposób, jak sam Bond - stwierdził.