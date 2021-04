007 apeluje do ONZ. "Nadal odkrywane są pozostałości wojny, zbyt często przez dzieci"

Jak przekazał portal "The National News" zajmujący się sytuacją na Bliskim Wschodzie, aktor pochwalił jednak wysiłki rządów i ONZ w rozminowywaniu wielu miejsc w Afganistanie, Iraku, Kambodży czy Kolumbii, dzięki którym w latach 2018-2020 łącznie ok. 560 km kw. ziemi stało się znów bezpieczne. - Usunięcie tych min umożliwia przesiedlonym z tego powodu osobom powrót do domów - dodał.

ONZ apeluje o podpisanie konwencji

ONZ od dawna prowadzi kampanię przeciwko minom lądowym. Są one zakazane w ponad 160 krajach. - Wzywam tych, którzy jeszcze nie przystąpili do konwencji, aby zrobili to bezzwłocznie - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Narody, które nie podpisały umowy o zakazie używania min lądowych to Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, Pakistan, Korea Południowa i Korea Północna.