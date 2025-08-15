Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Świat

Zderzenie pociągu z cysterną. Zginęła jedna osoba, są ranni

Dania, wypadek
Zderzenie pociągu z cysterną w Danii
Źródło: PAP/EPA/ROBERT WENGLER, BO AMSTRUP
W Danii doszło do zderzenia pociągu z przewożącą nawóz cysterną. W wypadku zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. Część poszkodowanych przetransportowano helikopterami do szpitali.
Kluczowe fakty:
  • Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym na południu Półwyspu Jutlandzkiego.
  • Jak podaje BBC, pociągiem podróżowały m.in. dzieci.
  • Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują, że wykoleił się co najmniej jeden wagon pociągu.

Do wypadku doszło w piątek między miastami Tinglev i Kliplev na południu Półwyspu Jutlandzkiego w części należącej do Danii.

Na przejeździe kolejowym zderzył się pociąg i cysterna z nawozem - poinformował krajowy operator kolejowy Banedanmark. Ruch na trasie biegnącej między Tinglev a Sonderborg w pobliżu granicy z Niemcami został wstrzymany.

Źródło: Google Maps

Jedna osoba zginęła, są ranni

Jak przekazała lokalna policja, jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Dwie osoby zostały przewiezione helikopterami do szpitali.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują, że wykoleił się co najmniej jeden wagon.

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym
Źródło: PAP/EPA/BO AMSTRUP
Część rannych przewieziono helikopterami do szpitali
Część rannych przewieziono helikopterami do szpitali
Źródło: PAP/EPA/BO AMSTRUP

Pociągiem podróżowało 95 osób, wśród których znajdowali się uczniowie z lokalnej szkoły - przekazała BBC. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.

Autorka/Autor: akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BO AMSTRUP

Dania
