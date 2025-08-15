Zderzenie pociągu z cysterną. Zginęła jedna osoba, są ranni

- Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym na południu Półwyspu Jutlandzkiego.
Do wypadku doszło w piątek między miastami Tinglev i Kliplev na południu Półwyspu Jutlandzkiego w części należącej do Danii.
Na przejeździe kolejowym zderzył się pociąg i cysterna z nawozem - poinformował krajowy operator kolejowy Banedanmark. Ruch na trasie biegnącej między Tinglev a Sonderborg w pobliżu granicy z Niemcami został wstrzymany.
Jedna osoba zginęła, są ranni
Jak przekazała lokalna policja, jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Dwie osoby zostały przewiezione helikopterami do szpitali.
Pociągiem podróżowało 95 osób, wśród których znajdowali się uczniowie z lokalnej szkoły - przekazała BBC. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.
