Zderzenie pociągu z cysterną. Zginęła jedna osoba, są ranni

Kluczowe fakty: Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym na południu Półwyspu Jutlandzkiego.

Jak podaje BBC, pociągiem podróżowały m.in. dzieci.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują, że wykoleił się co najmniej jeden wagon pociągu.

Do wypadku doszło w piątek między miastami Tinglev i Kliplev na południu Półwyspu Jutlandzkiego w części należącej do Danii.

Na przejeździe kolejowym zderzył się pociąg i cysterna z nawozem - poinformował krajowy operator kolejowy Banedanmark. Ruch na trasie biegnącej między Tinglev a Sonderborg w pobliżu granicy z Niemcami został wstrzymany.

Jedna osoba zginęła, są ranni

Jak przekazała lokalna policja, jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Dwie osoby zostały przewiezione helikopterami do szpitali.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują, że wykoleił się co najmniej jeden wagon.

Pociągiem podróżowało 95 osób, wśród których znajdowali się uczniowie z lokalnej szkoły - przekazała BBC. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.

