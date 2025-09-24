Drony w pobliżu czterech lotnisk. Wśród nich baza duńskich myśliwców

Drony nad lotniskiem w Aalborgu w Danii Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Co najmniej cztery samoloty mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze. "Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji" - poinformowała miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych.

Dron nad lotniskiem w Aalborgu Źródło: Reuters

Duńska policja podała, że "w pobliżu lotniska w Aalborgu zaobserwowano drony". Służby "są na miejscu i prowadzą dochodzenie".

Rzecznik lotniska nie podał, ile dronów zaobserwowano w przestrzeni powietrznej.

Der er observeret droner i nærheden af Aalborg Lufthavn og luftrummet er lukket. Politiet er tilstede og undersøger nærmere. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2025 Rozwiń Źródło: X

Przedstawiciel duńskiej policji Jesper Bojgaard poinformował na konferencji prasowej, że "nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani lotniska". - Nie wiemy, czy to są te same drony, które zaobserwowano w poniedziałek w Kopenhadze - stwierdził. - Nad lotniskiem w Aalborgu zaobserwowano więcej niż jednego drona. Nie wiemy, do czego służą te urządzenia, ani kto nimi steruje. Drony latają z włączonymi światłami - dodał.

Policja z południowej Jutlandii poinformowała w poście w serwisie X, że drony zaobserwowano również w pobliżu lotnisk w duńskich miastach Esbjerg, Sonderborg i Skrydstrup.

Baza lotnicza Skrydstrup w południowej Jutlandii jest bazą dla duńskich myśliwców F-16 i F-35.

Der er observeret droner i nærheden af lufthavnene i Esbjerg, Sønderborg og Skrydstrup. Vi er tilstede og forsøger at verificere observationerne og dokumentere hændelserne. Vi har ikke yderligere nu, men opdaterer her, når der er nyt #politidk — Syd- & Sønderjyllands Politi (@SjylPoliti) September 24, 2025 Rozwiń

Z kolei komendant główny policji Thorkild Fogde zwrócił uwagę, że aktywność dronów w Aalborgu jest podobna do tych zaobserwowanych w poniedziałek w Kopenhadze. Komendant Fogde zapewnił o podjęciu współpracy z duńskimi służbami bezpieczeństwa PET i innymi partnerami. Przypomniał, że lotnisko w Aalborgu to również obiekt wojskowy.

Drony nad kolejnym lotniskiem

To kolejny przypadek, w tym tygodniu, gdy służby zmuszone są do zamknięcia lotniska w związku z pojawieniem się dronów. Wcześniej podobne problemy odnotowano na lotnisku w Kopenhadze i w Oslo.

Norweskie i duńskie władze pozostają w bliskim kontakcie w sprawie incydentów, ale ich śledztwo nie wykazało jeszcze związku - poinformował w środę minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide.

W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała "najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną". Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD