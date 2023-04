"27-godzinny koszmar się skończył". Zryw społeczności pomógł odnaleźć uprowadzoną 13-latkę

Zaginionej w Kirkerup w Danii 13-latki szukali policjanci, policyjne drony i śmigłowiec. Kluczową rolę odegrali jednak mieszkańcy, którzy wysłali do policji setki sygnałów, mogących pomóc w namierzeniu nastolatki. I to dzięki nim - jak wskazuje policja - udało się wytypować miejsce, w którym była.

Po uprowadzeniu dziewczynki "przez weekend Dania była zjednoczona jak nigdy dotąd" - odnotował portal tygodnika "The Copenhagen Post". 13-latka zniknęła w sobotę w duńskim miasteczku Kirkerup, w czasie gdy rozdawała gazety. Rodzina straciła z nią kontakt około godziny 11.30.

Pomogli mieszkańcy

Policjanci zaapelowali do mieszkańców o pomoc w dochodzeniu. Prosili wtedy o udostępnienie im wszelkich nagrań zarejestrowanych w okolicy, na przykład przez kamery samochodowe. W sumie otrzymali 600 sygnałów od lokalnej społeczności.

I to one - jak powiedział potem na konferencji Rune Dahl Nilsson, główny śledczy w sprawie - umożliwiły policjantom wytypowanie adresu, pod którym 13-latka została odnaleziona żywa w niedzielę. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali 32-letniego mężczyznę.

Kluczowe 24 godziny

Według Louise Dalsgaard, ekspertki prawnej duńskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego DR, pierwsze 24 godziny w poszukiwaniu 13-latki były kluczowe. - Choć odnaleziono ją żywą, to nie ma wątpliwości, że było to bardzo poważne wydarzenie. Ta sprawa mogłaby skończyć się inaczej, gdyby policja nie działała tak, jak to zrobiła - oceniła.