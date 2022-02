Szef duńskiego wywiadu wojskowego zwolniony z aresztu

Sąd apelacyjny w Kopenhadze zdecydował o zwolnieniu z aresztu szefa duńskiego wywiadu wojskowego (FE) Larsa Findsena. Według duńskich służb specjalnych (PET) jest oskarżany o "ujawnienie wysoce tajnych dokumentów", za co grozi do 12 lat więzienia.

Według duńskich służb specjalnych (PET) szef FE jest oskarżony o "ujawnienie wysoce tajnych dokumentów" za co grozi do 12 lat więzienia. Mimo decyzji o wypuszczeniu Findsena sąd apelacyjny podtrzymał podejrzenie, że naruszył on rzadko wykorzystywany paragraf kodeksu karnego dotyczący ujawnienia tajemnic państwowych.