Świat Strzelanina w Danii, są ranni. Jedna osoba znaleziona martwa Oprac. Filip Czerwiński |

Strzelanina w Norresundby w Danii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Henning Bagger/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do strzelaniny doszło w piątek w mieście Norresundby, który leży po drugiej stronie cieśniny Limfjorden względem Aalborga i jest częścią jego aglomeracji.

Policja została wezwana do obszaru przemysłowego w związku z informacją o pożarze. Kiedy przyjechali, napastnik otworzył do nich ogień, na co funkcjonariusze odpowiedzieli tym samym.

Sprawca strzelaniny został poważnie ranny w szyję, co pozwoliło na jego ujęcie. Jeden z policjantów został postrzelony w nogę - jego stan określono jako stabilny.

Strzelanina w Norresundby, Dania Źródło zdjęcia: Henning Bagger/PAP/EPA

Jedna osoba nie żyje

Na miejscu zdarzenia znaleziono ciało. Inspektor policji w północnej Jutlandii Claus Dano przekazał, że ofiara nie zginęła w wyniku wymiany ognia między napastnikiem a policją.

- Trwa intensywne śledztwo, zdarzenie traktujemy jednak jako odosobniony incydent, niezwiązany ze środowiskiem gangów - zaznaczył Dano na konferencji prasowej. Dodał również, że motyw sprawcy wciąż pozostaje nieznany.

Początkowo służby informowały o trzech osobach rannych w strzelaninie: funkcjonariuszu, napastniku i osobie postronnej.