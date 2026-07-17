Świat Strzelanina w Danii, są ranni Oprac. Filip Czerwiński |

Strzelanina w Norresundby w Danii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Henning Bagger/PAP/EPA

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Trzy osoby zostały ranne w strzelaninie na północy Danii, jak poinformowała miejscowa policja. W komunikacie, który cytują duńskie media, przekazano, że ranni to funkcjonariusz, napastnik i osoba postronna.

Do zdarzenia doszło w piątek w mieście Norresundby, który leży po drugiej stronie cieśniny Limfjorden względem Aalborga i jest częścią jego aglomeracji.

Policja odmówiła bliższych informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanych. Przekazano, że zgromadzono liczne i silnie uzbrojone jednostki, ale bez dokładnych liczb. Ponadto na miejsce zdarzenia wezwano kilka karetek pogotowia.

Pożar na obszarze przemysłowym

W komunikacie przekazanym mediom poinformowano, że początkowo funkcjonariuszy wezwano w związku z pożarem jednego z budynków przemysłowych. Według dziennika "Ekstra Bladet" po przybyciu funkcjonariuszy w ich kierunku padły strzały. Jeden z policjantów został ranny. W reakcji policja postrzeliła napastnika, a w wymianie ognia ranna miała też zostać osoba trzecia.

Strzelanina w Norresundby, Dania Źródło zdjęcia: Henning Bagger/PAP/EPA

Stacja telewizyjna z regionu Jutlandii Północnej TV 2 Nord cytuje apel policji do mieszkańców o "opuszczenie obszaru i szukanie schronienia oraz o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy".