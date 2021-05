Dania sprowadzi żony islamistów. "Muszą zostać ukarane tak surowo, jak to tylko możliwe"

Trzy posiadające duńskie obywatelstwo kobiety, które wspierały tak zwane Państwo Islamskie, i ich 14 dzieci z kurdyjskich obozów jenieckich w północnej Syrii zostanie sprowadzonych do Danii – ogłosił we wtorek wieczorem rząd w Kopenhadze.

- Kobiety przyjeżdżające do Danii muszą zostać ukarane tak surowo, jak to tylko możliwe. Muszą ponieść odpowiedzialność za to, co zrobiły - oświadczył minister sprawiedliwości Nick Haekkerup. Po wylądowaniu w Danii zostaną one aresztowane na podstawie prawa antyterrorystycznego, a dzieci - objęte opieką mającą przeciwdziałać ich radykalizacji.