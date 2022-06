Referendum w Danii w sprawie dołączenia do unijnej polityki obronnej

Duńczycy rewidują ocenę swojego bezpieczeństwa - zdecydują w środę w referendum, czy przyłączyć się do polityki obronnej Unii Europejskiej. Według sondaży za odrzuceniem klauzuli z 1993 roku opowiada się 48 procent Duńczyków, a 31 procent jest przeciw.

Europejskie kraje reagują na rosyjską agresję na Ukrainie

Jeśli Duńczycy zagłosują w środę za wycofaniem się z tej decyzji, jak sugerują sondaże, oznaczać to będzie kolejną znaczącą zmianę w polityce Europy po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę w lutym.

- NATO oczywiście pozostanie naszym najważniejszym narzędziem, ale Unia Europejska daje nam kolejne narzędzie do zabezpieczenia naszej obrony na wschodzie – powiedział rzecznik ds. obrony Mogens Jensen.

Uczestnictwo we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony umożliwiłoby Danii udział we wspólnych operacjach wojskowych Unii Europejskiej, takich ja te w Somalii, Mali czy Bośni i Hercegowinie. Ekspert z Centrum ds. Studiów Wojskowych Kristian Soby Kristensen powiedział, że opowiedzenie się Duńczyków za wejściem do WPBiO byłoby w Brukseli postrzegane jako symboliczne zwycięstwo.